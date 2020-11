Sky, Conte:" Non la migliore partita. Critiche solo a tecnico e giocatori"

Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo per 3-0, l'Inter si rimette in carreggiata e risponde alle critiche degli ultimi giorni. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha parlato del match ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole:"Noi diamo sempre il 100%, l'importante è uscire sempre con la maglia sudata. I giocatori affrontano tutto allo stesso modo, in loro non è cambiato nulla".

Sulla prestazione:" La partita è stata preparata bene, nella giusta maniera, ma non è stata la miglior prestazione stagionale. A volte il risultato condiziona i giudizi. Abbiamo giocato meglio in alcune partite non vinte. Ma complimenti ai miei calciatori, perchè all'Inter non è mai semplice nulla".

Sulle critiche:" Sull'Inter c'è sempre un grande accanimento. A prescindere. Non si vede l'ora di buttare tutto addosso a noi. Non vedono l'ora di buttare tutta la negatività in tutto l'ambiente. Noi dobbiamo fare fronte unico ed essere ermetici, perchè c'è gente che non vede l'ora... Solo tre mesi fa ho detto determinate cose, non è che sia passato tanto. Bisogna condividere tutti insieme le critiche, non è giusto che le cose negative le prendano soltanto l'allenatore ed i calciatori. Sulla barca in tempesta dobbiamo esserci tutti e tutti devono remare nella stessa direzione. Se siamo tutti nella stessa barca? Me lo auguro. Me lo auguro. Arrivederci a tutti".