(Sky) Conte e Mourinho, quante analogie vincenti

Andrea Paventi su Sky Sport ha parlato oggi del rapporto che si è instaurato tra la tifoseria interista e Antonio Conte. Il giornalista ha evidenziato che il clima di fiducia ed entusiasmo è stato immediato e le scene che quotidianamente si ripetono ad Appiano lo testimoniano. La serietà e la professionalità dimostrata dal mister hanno reso possibile che questo processo sia stato molto più veloce di quanto si potesse pensare.

I risultati positivi nelle prime due giornate di campionato hanno senz’altro influito, come successe già con Josè Mourinho.Per Antonio Conte questo percorso poteva essere più lungo e faticoso, considerando il suo passato bianconero ed invece tutto si sta risolvendo in tempi rapidissimi. Secondo il giornalista di Sky, anche Conte è rimasto sorpreso di questo fatto e del legame forte che già ha saputo stringere con la gente in così breve tempo.

Poco dopo è stata la volta di Fabio Caressa a tornare sull’accostamento tra Conte e lo Special One.

Dopo le note vicende che hanno messo in subbuglio lo spogliatoio nerazzurro, la società non ha guardato alle ragioni di nessuno, realizzando un’operazione di rinnovamento generale. "Conte non è entrato nel merito della questione. Ha fatto capire se credete in me dobbiamo essere quasi fratelli, onesti l’uno con l’altro. Questo è un elemento che aveva anche Mou e non a caso ha vinto con l’Inter, questo è un elemento importante.