Sky, Condò:" Conte ha finito la luna di miele, non funziona con la pace"

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la situazione dell'Inter prima della gara contro il Borussia Monchengladbach ed ha analizzato anche il momento di Antonio Conte.

Ecco le parole del giornalista:" Conte ha riacceso la radio dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, ripetendo un po' quello che disse lo scorso anno dopo la partita contro l'Atalanta. Così facendo, ha decretato la fine della luna di miele che era stata sancita dopo la riunione di Villa Bellini".

Aggiunge Condò:" Nella durezza degli argomenti che ha trattato prima sicuramente contro la critica e poi qualcosa a livello interno ha dimostrato di avere nuovamente quella grinta. Ci sono dei leader in tempo di pace e dei leader in tempo di guerra. In tempo di pace Conte non funziona. Conte funzione soltanto in tempo di guerra".