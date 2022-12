di Mario Spolverini, pubblicato il: 21/12/2022

Gianluca Di Marzio su Sky è tornato poco fa a parlare del rinnovo di Milan Skriniar.

“L’Inter, non dico che ha perso la pazienza, sarebbe forzata come considerazione, ma vuole una risposta dal difensore. L’offerta fatta al difensore è importante e ora il giocatore deve prendersi le sue responsabilità. Credo sia ancora interessato il PSG, ma ora c’è da fare una scelta, di progetto. Diventa difficile rilanciare per l’Inter, che ha fatto il massimo per il suo tetto ingaggi. Ora è al bivio, sta al giocatore decidere che percorso seguire, se cuore, famiglia e progetto dell’Inter, o approfittare della situazione a scadenza per arrivare al PSG, a livelli altissimi anche in Champions League. Il tempo scorre e già a gennaio lui potrebbe firmare per un altro club, ma anche per una trasparenza nei confronti dell’Inter perché la società possa muoversi in caso serva un sostituto per il futuro”.