Skriniar-Inter, la Curva dice come è andato il dialogo con il giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2023

Skriniar-Inter, ecco cosa è accaduto con la Curva Nord. Qualche giorno fa, dopo l’annuncio definitivo di Skriniar di non voler più rinnovare il proprio contratto con la società nerazzurra, il tifo organizzato interista aveva annunciato di aver parlato con il giocatore attraverso un comunicato ufficiale diramato dai propri canali ufficiali. All’interno dello stesso si diceva come ci si augurasse che anche gli altri tifosi potessero rispettare la scelta del ragazzo fino alla fine della stagione.

Intanto, a poco più di un’ora dall’inizio del derby contro il Milan, la stessa Curva Nord ha diffuso delle fanzine con un articolo in cui si dice come è andato il dialogo tra le due parti. Eccone il contenuto:” Sebbene il capitolo Skriniar sia ormai parzialmente storia passata, ci teniamo a render noto che Milan ha voluto chiarire con noi le ragioni che l’hanno indotto alla scelta di cambiare maglia a fine stagione malgrado l’affetto che ha sempre provato per l’Inter “Skriniar ci ha spiegato che l’estate scorsa la società gli ha comunicato che sarebbe stato messo sul mercato e suo malgrado si è dovuto attivare per trovare una nuova sistemazione a livello sportivo. Dopo aver ottenuto l’interesse del PSG e certo che comunque l’Inter l’avrebbe ceduto, ha ottenuto un’offerta che, quando l’Inter ci ha ripensato, non sono stati in grado di pareggiare”.