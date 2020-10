Shakhtar Inter probabili formazioni, Conte ritrova due titolarissimi

Alla vigilia di Shakhtar Inter, trasferta in cui gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo nel match valido per la seconda giornata del girone, la redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte del tecnico originario di Lecce.

Il tutto, sottolineando i ritorni dal 1' di Stefan De Vrij e Achraf Hakimi. Il primo contro il Genoa ha riposato a vantaggio di Andrea Ranocchia. Il secondo invece, negativizzatosi dal COVID-19 appena tre giorni dopo aver appreso la "falsa" positività", contro il Grifone ha trovato spazio solo a partita in corso.

Nel frattempo, secondo la redazione di Sky Sport nella gara fissata per domani alle 18:55 Conte manderà in campo dal primo minuto questo undici:

3-5-2 Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic, Lautaro, Lukaku.