Serie A, Sampdoria e Udinese praticamente salve: i risultati del pomeriggio

E' cominciato con gli anticipi Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona il weekend di Serie A, che si concluderà domani sera con il big match del "Diego Armando Maradona" tra Napoli e Inter.

Vittoria pesante per l'Udinese, che si impone per 2-1 in casa del Crotone, che probabilmente condanna definitivamente alla retrocessione la squadra calabra. Protagonista indiscusso Rodrigo De Paul, che sblocca il risultato al 41'. Nella ripresa Simy (68') trova su rigore il pareggio per i padroni di casa, ma dopo appena sei minuti De Paul riporta in vantaggio gli ospiti. Doppietta dunque per il centrocampista argentino, che nel finale macchia la sua ottima prestazione a causa di un cartellino rosso.

Vittoria anche per la Sampdoria, che in rimonta schiaccia il Verona con il risultato di 3-1. Gli ospiti partono bene e passano in vantaggio al 13'con Lazovic, ma nella ripresa si scatena la squadra di Ranieri, che grazie alle reti di Jankto (46'), Gabbiadini (73') e Thorsby (82') mette in cassaforte tre punti preziossimi.