Scudetto al primo tentativo? Conte fa una promessa

Antonio Conte ha trionfato in campionato con i club precedentemente allenati, vittoria arrivata al primo tentativo. Riuscirà anche con l'Inter? Il tecnico nerazzurro ha risposto a questa domanda, facendo una promessa ai tifosi.

"Vincere lo scudetto al primo tentativo? Ho sempre detto che devo avere almeno l’1% di possibilità di poter vincere. A me piace lavorare sotto l’1%. Oggi ribadisco un concetto: c’è una squadra che da 8 anni sta facendo un campionato a parte, in più c’è il Napoli che è una squadra collaudata. Noi dobbiamo essere bravi a cercare di costruire qualcosa senza chiedere troppo tempo. Però c’è questa situazione in Italia. Non dimentichiamoci che per due anni l’Inter si è qualificata in Champions League all’ultima giornata. Qui nessuno ha la bacchetta magica. Questo gap esiste, però non deve essere un alibi. Non deve essere un qualcosa che ci fa diventare arrendevoli. Alla Juventus partimmo dopo due settimi posti e vincemmo il campionato. Con il Chelsea arrivai dopo un decimo posto e abbiamo vinto il campionato. Nulla è impossibile, però dobbiamo anche sapere che purchè l’impossibile diventi possibile dobbiamo lavorare. Ai tifosi dico che daremo tutti noi stessi affinchè ciò si realizzi".