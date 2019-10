Sconcerti fiducioso su Conte: "Inter palazzo in costruzione"

E' senza dubbio un progetto serio ed ambizioso quello avviato da Antonio Conte nella sua nuova esperienza nella Milano nerazzurra. Il tecnico salentino è uno che ama divertire, divertirsi ma soprattutto vincere.

Della mentalità vincete dell'ex CT della Nazionale ne hanno parlato parecchi giocatori interisti (per ultimo Lautaro Martinez dal ritiro con l'Argentina). Chiaramente - come confermato da Conte stesso - vincere non è affatto semplice. C'è bisogno di tanto lavoro, e a Milano non stanno facendo altro che tentare in ogni modo di riportare a Milano qualche trofeo.

Sulla mano del nuovo tecnico nerazzurro, Mario Sconcerti a TMW ha detto: "Inter palazzo in costruzione? Dentro a volte ci si può vivere bene… Sono portato a filtrare sempre le cose di Conte perché non mi sembra che voglia discutere ma affermare quel che vuole lui, le prendo come uno stimolo".