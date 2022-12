Sassuolo Inter ultima amichevole, dove vederla

di Mario Spolverini, pubblicato il: 26/12/2022

Con un comunicato sul sito della società son o stati resi noti i dettagli sull’ultima amichevole invernale prima della ripresa del cammpionato.

Dopo il successo per 2-0 contro la Reggina, l’Inter giovedì 29 dicembre alle ore 17:00 scenderà in campo per l’ultima amichevole del 2022. Al Mapei Stadium i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno il Sassuolo prima della ripresa degli impegni ufficiali del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli.

SASSUOLO-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Sassuolo-Inter si disputerà giovedì 29 dicembre alle ore 17:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (numero 202). Sarà possibile seguire il match tramite Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dal dal Mapei Stadium in attesa del fischio d’inizio della sfida. Al termine del match gli approfondimenti e le interviste.