Romelu Lukaku - La sua magia viene premiata. Ma non era senza tecnica?

Romelu Lukaku ha disputato una partita eccezionale contro lo Slavia Praga. L'attaccante belga ha trascinato i nerazzurri, insieme a Lautaro Martinez, nella vittoria cruciale di mercoledì.

Personalità da Top Player,e grande freddezza nello scartare il portiere avversario in un momento così delicato della sfida. Il numero 9 ha risposto alle critiche mosse all'inizio dell'anno, entrando finalmente in forma e ammutolendo i detrattori.

L'assist dell'uno a tre di Lautaro è una vera e propria prodezza, cross d'esterno al bacio per l'argentino. Il gesto tecnico è stato premiato come Skill of the Day del mercoledì di Champions League.

Pensare che veniva additato comne un attaccante privo di tecnica.