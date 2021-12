Roma-Inter, Inzaghi sorprende tutti in difesa e attacco: le scelte

Roma-Inter: Mourinho ed Inzaghi hanno scelto gli undici che si sfideranno alle 18.

Come sappiamo, entrambi gli allenatori dovranno rinunciare ad elementi molto importanti e dovranno trovare una soluzione per rendere le proprie squadre competitive. Lo Special One deve fare a meno di Lorenzo Pellegrini e Stefan El Shaarawy infortunati, oltre a Karsdorp ed Abraham squalificati, mentre Inzaghi non potrà contare su de Vrij, Kolarov, Ranocchia e Darmian. Partita importante per entrambe le squadre: per la Roma, che vuole vendicare la sconfitta contro il Bologna e ottenere i tre punti, mentre per l'Inter per non lasciar scappare il Milan, vittorioso per 2-0 contro la Salernitana, e rosicchiare qualche punto al Napoli o aumentarli all'Atalanta.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Zaniolo.

All. Josè Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.

All. Simone Inzaghi.