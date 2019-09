Radio Sportiva - Castagner si esprime sul derby: le dichiarazioni

Ilario Castagner, ai microfoni di Radio Sportiva, dice la sua sull'Inter e sul derby di stasera. Ecco quanto affermato.



Sull'Inter: "Sanno tutti che hanno fatto una figuraccia contro lo Slavia Praga, devono giocare con una cattiveria ed una convinzione diverse. Non ci devono essere litigi nello spogliatoio, sono stati i motivi per cui i nerazzurri hanno fatto male l'anno scorso".



Sulla favorita: "Penso che in questo momento l'Inter sia un passo avanti rispetto al Milan".