Radio Sportiva - Biasin parla del mercato nerazzurro

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Sportiva sul mercato nerazzurro. Ecco quanto emerso:



"Sicuramente qualcosa farà, ma da qui a dire che se non prende un grande centrocampista non va da nessuna parte ce ne passa".



Su Ibrahimovic: "E' un fenomeno, ma una società che ha un piano serio e sa quello che vuole non va a ripiegare su un giocatore di 38 anni. Non credo che sia nei piani di nessuna squadra di Serie A".