Radio 24 - Zazzaroni si esprime su Higuain e Lukaku: le parole

Ivan Zazzaroni, giornalista del "Corriere dello Sport" ha rilasciato delle dichiarazioni a "Radio 24". Ecco quanto affermato durante "Tutti Convocati":



"Credo che Higuain farà più gol di Lukaku e Dzeko. Lo vedo molto motivato dopo una stagione disgraziata. Credo invece che Lukaku farà meglio in Europa rispetto alla Serie A“.



Il noto opinionista non ha dubbi, votando l'argentino come probabile capo-cannoniere della Serie A.