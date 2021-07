PSG, Achraf Hakimi è risultato positivo al COVID-19

Nemmeno il tempo di iniziare la nuova avventura da giocatore del PSG che già per Achraf Hakimi iniziano a crearsi i primi intoppi. A seguito di un test effettuato qualche ora fa, l'esterno marocchino è risultato positivo al COVID-19.

Un fattore che lo vedrà ovviamente indisponibile per l'amichevole contro lo Chambly. L'ormai ex giocatore dell'Inter sta bene ed è stato prontamente posto in isolamento secondo i protocolli previsti. A riferirlo è stata la redazione francese de L'Equipe.