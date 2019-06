Primavera: 500 mila buoni motivi per il terzo scudetto

Tra pochi minuti Inter e Atalanta scenderanno in campo al Tardini di Parma per giocarsi lo scudetto Primavera. L’Inter si presenta come campione uscente dopo il bis dello scorso anno dei ragazzi allora allenati da Stefano Vecchi. Grande attenzione per Sebastiano Esposito, il gioiello nerazzurro che ha trascinato la squadra in finale con la sua doppietta in 20 minuti giocato contro la Roma.

Il terzo scudetto sarebbe un risultato straordinario per la cantera nerazzurra e anche per la società, che si vedrebbe riconosciuto il premio di mezzo milione di euro concordato con Suning tra i vari bonus legati a vittorie e piazzamenti di prestigio.