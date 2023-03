Porto Inter, ottavo col batticuore, dove vederla in TV

di Mario Spolverini, pubblicato il: 10/03/2023

Martedi prossimo giornata campale per l’Inter. Al Dragao di Porto i ragazzi di Inzaghi si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions, traguardo che manca dai tempi del Triplete.

I nerazzurri si presentano in Portogallo forti del vantaggio conquistato a San Siro con il gol di Lukaku a 5’ dal termine. Sarà una partita da giocare con il coltello tra i denti e con la massima lucidità. La squadra di Sergio Conceicao ha dimostrato anche all’andata di avere i numeri per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. In più saranno caricati da qualche scoria polemica rimasta dopo il termine del match a Milano.

Sul sito dell’Inter oggi sono confermate le notizie sulla visibilità della partita in TV.

“Porto-Inter si disputerà martedì 14 marzo alle 21 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it.

La gara verrà trasmessa anche su Sky Sport. Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.”