Paredes si esprime sugli obiettivi di Icardi: le parole

Leandro Paredes, giocatore del Psg, ha rilasciato una dichiarazione su Icardi e sugli obiettivi del centravanti di proprietà dell'Inter. L'ex Roma giustifica Maurito e lo incoraggia in vista dei prossimi match.



Ecco le parole del centrocampista argentino riportate da Marca:



“Sta lavorando per essere al 100% perché viene da un periodo in cui non ha giocato molto, ma ora è felice perché nelle ultime partite ha segnato gol. Vuole sicuramente tornare alla Nazionale. Parliamo e lavoriamo anche per quello“.