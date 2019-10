Pagelle Sassuolo Inter, il migliore e il peggiore in campo dei nerazzurri

PAGELLE SASSUOLO INTER - Dopo il lunch-match di Reggio Emilia, queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri da parte della nostra redazione.

Handanovic 6: Chiamato in causa pochissime volte. Incolpevole nelle reti di Berardi e Boga.

Skriniar 6: Rischia poco e recupera, sufficientemente efficace.

De Vrij 6.5: Ancora una volta l'olandese si rivela il solito regista (e valore) aggiunto.

Bastoni 6.5: L'ex atalantino ripaga la fiducia di Conte mostrando di non avere alcun timore di una maglia da titolare.

Candreva 6: Offensivamente efficace. Sbaglia qualche cross ma tutto sommato svolge un buon lavoro.

Gagliardini 6: Un po' timido nei contrasti. Offensivamente avrebbe potuto fare qualcosa di più, come qualche suo consueto inserimento.

Brozovic 6.5: Ancora una volta è il solito polmone della squadra. Percorre circa 10 km smistando palloni ad ogni azione.

Barella 7: Irruento ma quasi sempre preciso: affamato.

Biraghi 5.5: Nella rete di Berardi copre il piede sinistro al n°25 neroverde tralasciando un po' troppo il piede che - almeno sulla carta - doveva essere quello debole.

Lukaku 7: Il belga accoglie nel migliore dei modi l'assist di De Vrij per la rete dell'1-2. Glaciale anche dal dischetto per l'1-3 finale.

Lautaro 8: Oltre alla rete-show dopo poco più di un minuto di gara, El Toro si fa annullare una rete (di dubbia irregolarità), trasforma un calcio di rigore andando vicino addirittura alla tripletta personale.

Politano (dal 67') 6: Punta gli avversari ma senza mai cercare e trovare la porta come spesso fa.

Lazaro (dal 74') 5: Nella rete di Boga poteva far fallo ed evitare l'incursione dell'attaccante del Sassuolo. Difensivamente ancora ampiamente da rivedere.

Vecino (dal 90') S.V