Pagelle Parma Inter, sfilza di insufficienze sfiorata negli ultimi minuti

PAGELLE PARMA INTER - Queste le valutazioni dei nerazzurri assegnate dalla nostra redazione.



Handanovic 5.5: Seppur incolpevole nella rete di Gervinho, durante il resto della gara mostra qualche incertezza.

D'Ambrosio 5: In occasione della rete del vantaggio ducale targata Gervinho sbaglia una diagonale che si rivela fatale.

De Vrij 6.5: Prima della rete sarebbe stata probabilmente la sua partita peggiore da inizio stagione. Fortunatamente riesce ad evitare il flop.

Godìn 5.5: Contro il velocissimo Kulusevski ha quasi sempre la peggio. La sua esperienza non basta.

Candreva 5.5: Corre parecchio ma non basta. Negli ultimi 30 metri troppo impreciso.

Barella 6: Sfiora la rete personale e come al solito corre più di tutti.

Gagliardini 6: Riscatta la prestazione contro il Sassuolo in maniera sufficiente. In mezzo al campo recupera palloni finalizzando spesso le azioni con degli inserimenti interessanti.

Biraghi 5: Pochi cross azzeccati e poche idee. Da rivedere.

Eriksen 5.5: Il suo apporto oggi è mancato e l'attacco ne ha evidentemente risentito.

Lautaro 5: Svogliato e per certi versi egoista. Lontano parente del Lautaro ammirato nella prima parte di stagione.

Lukaku 5.5: Prova a proporsi ma non trova compagni che lo riescono a servire.





Sanchez (dal 67') 6: L'unico dei suoi a cercare la giocata personale con discreto successo.

Moses (dal 67') 6.5: Nel finale pesca alla perfezione Bastoni appostato da solo ad un metro dalla porta.

Young (dal 67') 6: Dalla sua corsia giungono traversoni nettamente più pericolosi rispetto a quelli effettuati in precedenza da Biraghi.

Bastoni (dal 72') 6.5: Trasforma perfettamente il cross messo in mezzo da Moses. Tap-in di testa semplicissimo.

Borja Valero (dall'88): S.V.