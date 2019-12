Pagelle Inter Spal, migliore e peggiore dei nerazzurri

PAGELLE INTER SPAL - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6: Chiamato in causa praticamente mai. Incolpevole nella rete di Valoti.

D'Ambrosio 5.5: Nei tre di difesa poteva rendere sicuramente meglio. Spende un giallo in maniera ingenua influenzando il resto della sua partita.

De Vrij 6.5: Al centro dell'area nerazzurra comanda lui: invalicabile.

Skriniar 6.5: Contiene le incursioni di Strefezza senza particolari difficoltà. Pulito.

Candreva 6.5: Per certi versi impreciso, ma al minuto 41 serve un assist a Lautaro Martinez praticamente perfetto.

Vecino 5.5: Indeciso e confuso. Rispetto alle uscite precedenti si propone molto meno perdendo anche qualche pallone potenzialmente pericoloso.

Brozovic 6.5: Dopo aver abbandonato la cabina di regia contro lo Slavia Praga, il croato torna ad essere il faro della squadra tentando anche qualche giocata personale.

Gagliardini 5: Tornato titolare dopo l'infortunio, l'ex atalantino presenta evidenti incertezze e velleità.

Lazaro 7: Cerca l'azione individuale con grande personalità. Punta, salta l'uomo arrivando a crossare più e più volte.

Lukaku 6.5: Meno brillante rispetto alla sfida contro lo Slavia ma sempre utile alla manovra offensiva.

Lautaro 7.5: La solita fame da gol porta El Toro a firmare una doppietta che lo fa salire a quota 8 reti in campionato.



Biraghi (dal 75') 5.5: Dai primi minuti in campo sembra mostrare più sicurezza rispetto ai match precedenti. Successivamente però, si perde cestinando azioni pericolose.

Godin (dal 79') 6: Li dietro fa valere ancora la propria esperienza.

Borja Valero (dall'80') 6: Smista diligentemente palla rischiando poco e nulla.