Nuovo stadio Inter e Milan, il Comune di Milano replica ai club

Nuovi sviluppi riguardanti la questione del nuovo stadio: il Comune di Milano risponde con una lettera e chiede di incontrare nuovamente Inter e Milan per rivedere la fattibilità del progetto presentato dai due club dopo i chiarimenti domandati la settimana scorsa.



Il nodo da sciogliere riguarda il futuro del Meazza, con il Comune che vuole verificare il piano di ridefinizione. Da Palazzo Marino arriva inoltre l'invito alla revisione del progetto da parte delle squadre, per capire le ricadute finanziarie legate alla nuova funzione sportiva dell'impianto.



Non solo: il Comune specifica anche come non sia previsti vincoli di legge riguardanti i tempi di consegna del piano definitivo. A riportarlo nella giornata odierna è l'ANSA.