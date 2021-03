Nuovo guaio per il Milan: infortunio per Sandro Tonali

Il Milan pareggia in casa per 1-1 contro l'Udinese, con un rigore concesso dall'arbitro Massa al 95' per un plateale fallo di mano di Stryger Larsen. Ma le cattive notizie per Stefano Pioli non sono finite qui.

Infatti, sul finale del primo tempo, c'è stato l'ennesimo infortunio della stagione rossonera. La sfrortuna questa volta ha colpito Sandro Tonali, sostituito, poi, da Meitè.

Per il classe 2000 si tratta di una contrattura al flessore destro e la sostituzione è stata effettuata per precauzione, onde evitare ulteriori ricadute.