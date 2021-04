Napoli Inter, Conte elogia gli azzurri: "Hanno una delle rose più forti"

All'interno della lista (neanche troppo lunga) di squadre che hanno messo in difficoltà l'Inter, è doveroso inserire il Napoli di Gennaro Gattuso. All'andata la squadra di Ringhio, nonostante l'uomo in meno, ha messo in seria difficoltà i padroni di casa. Proprio sulla qualità della rosa azzurra, in conferenza stampa Antonio Conte in tutta onestà ha detto:

"Il Napoli ha una delle rose più importanti della Serie A. Ad inizio anno l'ho messa tra le candidate per la vittoria dello scudetto. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. L'allenatore è una delle cose più difficili da fare.

Se qualche mio giocatore mi dicesse che vorrebbe fare l'allenatore, gli direi che c'è da soffrire: ci vuole tanta passione per fare questo mestiere, aldilà delle critiche più o meno giuste".