Moratti:" Juve favorita, Ibra un fuoriclasse. Che sorpresa Lukaku!"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato del campionato italiano e dei suoi pronostici per la vittoria finale:" La Juventus fa sempre paura perchè ha qualità ed una grande esperienza, frutto delle tante vittorie degli ultimi anni. Oltre all'Inter, però, terrei d'occhio anche Milan, Roma e Napoli. I giallorossi sono molto sottovalutati, o almeno lo erano ad inizio stagione, ma stanno facendo molto bene, grazie ad un ottimo Fonseca. Il Napoli, invece, ha un grande attacco e Gattuso è bravo a mettere insieme i calciatori. Il paragone con l'attacco dell'Inter del Triplete? Ci può stare, ma con le dovute proporzioni".

Un parere anche sul totem del Milan, ed ex Inter, Zlatan Ibrahimovic:" Sta facendo cose egregie in maglia rossonera, si tratta di un vero e proprio fuoriclasse che il tempo non è riuscito a scalfire".

Infine su Lukaku:" Per me è una grande sorpresa. Non pensavo potesse essere così forte ed è anche molto umile".