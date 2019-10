Mondiale Under 17: un nerazzurro tra le stelle più brillanti

Il prossimo 26 ottobre prenderà il via in Brasile il mondiale Under 17. La rassegna era stata assegnata originariamente al Cile ma la Fifa aveva deciso di cambiare dopo aver verificato la presenza di diversi problemi negli stadi.

Secondo il Guardian uno dei giocatori più attesi è Lucien Agoume, il classe 2002 arrivato all’Inter dal Sochaux nello scorso mercato estivo che già nelle prime uscite con la Primavera di Armando Madonna ha dimostrato di avere tutti i numeri per un futuro luminoso.

Per la prestanza fisica e per le doti tecniche, Agoumè è stato accostato spesso a Paul Pogba, anch’egli rivelatosi al grande pubblico nel mondiale giovanile.

Nel girone eliminatorio la Francia esordirà il 27 ottobre contro il Cile per poi affrontare Corea del Sud e Haiti in un girone che appare ampiamente alla sua portata.