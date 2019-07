Mister Conte prepara un’Inter da maratona

La difesa è sistemata da tempo, per l’attacco invece c’è molto da lavorare, la vicenda Icardi non si esaurirà in breve, la trattativa per Lukaku neanche. E sullo sfondo compare il Barcellona con pessime intenzioni (per l’Inter) riguardo a Lautaro Martinez. Il puzzle di centrocampo va invece sistemandosi. L’arrivo di Nicolò Barella chiude una posizione scoperta da tempo nello scacchiere nerazzurro e regala ad Antonio Conte un reparto centrale con tanta qualità ed una quantità di corsa invidiabile.

Ne parla il sito della Gazzetta dello Sport, ricordando che dai dati della scorsa della stagione Marcelo Brozovic è il giocatore della serie A con il maggior numero di chilometri percorsi a partita, 11,86. Ma Barella non gli è da meno, con i suoi 11,66 lo segue in terza posizione nella speciale classifica, preceduto dal bolognese Nagy. . “Insomma, l'Inter di Conte monta un motore diesel. E in raduno, a Lugano, scoprirà di quale cilindrata...”