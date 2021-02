Milan-Inter, Achraf Hakimi: "Match importante, faremo parlare il campo"

Ai microfoni di DAZN, nel pre-partita del Derby di Milano tra Milan ed Inter, è stato intervistato Hakimi per una veloce impressione sul match e sul duello con il suo ex compagno di squadra al Real Madrid Theo Hernandez: "Sappiamo che è una partita importante non solo perché il derby, ma è una partita importante in generale per il Campionato. Ci saranno molti duelli. L'importante è vincerli e metterci tutta la determinazione possibile".

Se si sono sentiti in settimana? La risposta del numero 2 nerazzurro è stata chiara come la linea tenuta dall'Inter, durante la settimana, alla vigilia del derby: "Con Theo non mi sono sentito e non ho parlato, faremo parlare il campo". Un duello interessante sull'out di destra, non resta che attendere.