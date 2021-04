Milan-Genoa, formazioni ufficiali: dentro Leao, turnover rossoblu

La sfida tra Milan e Genoa dà il via a questa domenica di Serie A. Si parte subito con il botto, dato che la matematica elegge il Milan, al momento, come principale rivale dell'Inter per il titolo.

Stefano Pioli sceglie Leao con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle sue spalle nel poker d’attacco, guida Kessié in mediana, dentro Kalulu in difesa. Dalla panchina Mario Mandzukic. Nel Genoa, tanto turnover e la coppia Scamacca-Destro in avanti per cui opta Davide Ballardini. Di seguito, le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN – Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

GENOA – Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Destro, Scamacca.