Mercato Inter, un’altra mossa a parametro zero

Il mercato dell’Inter è pesantemente influenzato dalla situazione economica del club che non permette entrate importanti senza cessioni preventive. E’ il concetto della sostenibilità a cui più volte ha fatto riferimento Beppe Marotta ad indicare lo strettissimo percorso da seguire.

Al di là delle indiscrezioni, la Gazzetta dello Sport evidenzia che tutte le attenzioni sono per il momento concentrate sul rinnovo di Milan Skriniar. La proposta è stata formalizzata agli agenti del giocatore già da tempo, la risposta è attesa nei prossimi giorni, la sensazione è che il passare del tempo senza una definizione sia un segnale della volontà del difensore di salutare l’Inter per accasarsi al PSG.

“Quasi in penombra proseguono poi i contatti con gli agenti di De Vrij e D’Ambrosio, ma per entrambi si procede più a rilento. E questo vale anche per Gagliardini, ormai entrato nell’ordine di idee di lasciare l’Inter a zero a fine stagione.”

Il contratto del centrocampista arrivato dall’Atalanta nel 2017 andrà a scadenza il prossimo 30 giugno. Tutto lascia presagire che i club che sarebbero interessati (Lazio e Monza secondo la Gazzetta) possano cogliere l’occasione di assicurarselo a parametro zero.