Mercato Inter, un olandese il colpo last minute?

di Redazione, pubblicato il: 01/09/2023

(Mercato Inter) 18 ore alla conclusione del mercato (più o meno) e l’Inter è ancora in attività per assicurarsi un centrocampista. Asllani non sembra più destinato a partire, il nuovo arrivo potrebbe dunque essere un elemento aggiuntivo alla rosa della mediana a disposizione di Inzaghi.

Le voci più accreditate parlano di trattativa aperta con l’Ajax per Davy Klaassen, 30 anni, oltre 30 partite in Champions, 40 nella nazionale orange. Lo staff di mercato nerazzurro tenta la strada dell’acquisto last minute solo in prestito secco o con diritto di riscatto.