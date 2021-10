Mercato Inter, un altro big tratta il rinnovo ma non è più incedibile

Mercato Inter: anche Stefan De Vrij potrebbe essere sacrificato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore olandese verrebbe ceduto se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il suo agente, Mino Raiola, avrebbe già intensificato i contatti per il rinnovo ed il conseguente adeguamento dello stipendio che da 3,8 milioni di euro salirebbe a 4,5 milioni di euro.

Eppure l'ex Lazio, arrivato a parametro zero nella stagione 2018-2019, non verrebbe trattenuto se dovesse arrivare una proposta allettante. Durante la scorsa sessione estiva, ne parliamo anche qui, l'Everton avrebbe fatto più di un sondaggio mettendo sul piatto circa 30 milioni di euro. I dirigenti milanesi, però, hanno deciso di non effettuare più cessioni importanti perché erano stati già sacrificati Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ceduti rispettivamente al Paris Saint Germain e al Chelsea.

Questa volta, considerata l'età (l'olandese è del 1992) e la netta plusvalenza che se ne potrebbe ricavare, la permanenza non è così scontata, nonostante De Vrij sia un pupillo di Simone Inzaghi. Il tecnico, dopo averlo allenato nel club di Claudio Lotito, lo ritiene fondamentale come perno centrale nel suo 3-5-2. L'Inter avrebbe il suo erede già in casa: Zinho Vanheusden.

Il belga, riscattato per 16 milioni di euro è stato ceduto in prestito al Genoa per garantirgli di giocare con frequenza e raggiungere la necessaria maturità calcistica. In questo articolo potrete leggere altri dettagli. L'unico scetticismo è legato ai problemi fisici che spesso limitano le prestazioni del giovane difensore classe 1999. De Virj, invece, avrebbe mercato soprattutto nella Liga Spagnola ed in Premier League.