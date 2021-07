ESCLUSIVA ID - Mercato: De Vrij non si muove dall’Inter. Il punto

Mercato Inter: De Vrij non si muoverà da Milano. La notizia è stata confermata a InterDipendenza da fonti vicino alla società nerazzurra.

Negli ultimi giorni rimbalzava infatti l’indiscrezione secondo la quale l'Inter avrebbe deciso di cedere De Vrij. Tuttosport, ieri (lunedì 26 luglio, ndr), ha scritto: “Raiola a fari spenti sta lavorando per portare De Vrji in Premier. Il potentissimo procuratore ha parlato del suo assistito a più di un direttore sportivo per scandagliare il mercato che può avere in Inghilterra”. Tuttosport ha poi ricordato che “in caso di cessione, avendolo preso a 0 dalla società di Lotito, c’è la possibilità di generare una maxi plusvalenza a bilancio”.

Oggi (martedì) il quotidiano torinese è tornato su questa pista, spiegando che “nella sua perlustrazione in Premier, Mino Raiola ha raccolto l'interesse dell'Everton - club con cui vanta ottimi rapporti - per De Vrij. Discorsi ancora in fase embrionale seguiti con il giusto distacco dall'Inter, informata da Raiola del suo giro perlustrativo in Inghilterra”.



Secondo quanto raccolto dalla redazione di Interdipendenza, invece, non c'è possibilità che De Vrij lasci l'Inter. Il tecnico Simone Inzaghi, che conosce bene il giocatore dopo averlo allenato nella Lazio, lo considera un punto fermo. È ovvio che possano esserci top club interessati, visto che si tratta di uno dei migliori difensori d’Europa. In società però nessuno sta valutando una sua cessione.

La necessità di fare cassa per finanziare un mercato oneroso c'è, ma i profili presi in considerazione per una cessione sono altri.