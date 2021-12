Mercato Inter, per il centrocampo piace il giovane talento italiano

Mercato Inter, è sempre tempo di calciomercato. La sessione invernale è alle porte, ma la dirigenza nerazzurra sta lavorando già in ottica estiva.

Marotta vuole rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi, e uno dei reparti che necessita di qualche ritocco è il centrocampo. L'amministratore delegato nella sua carriera ha mostrato in maniera evidente di prediligere un certo tipo di profilo. Giovane ed italiano, per la precisione. L'italianità è uno dei mantra del dirigente, il quale ritiene che creare un'ossatura solida fatta di giocatori con questo identik aiuti a vincere. E chi rispecchia in maniera chiara tali caratteristiche è senza dubbio Giulio Maggiore, giovane centrocampista dello Spezia guidato da Thiago Motta (ieri avversario).

Il giocatore sta facendo molto bene, al punto da attirare su di sé l'attenzione di diversi club, tra cui appunto i nerazzurri. La mediana dell'Inter beneficerebbe di un calciatore con quelle caratteristiche, soprattutto se si considera che a giugno saluteranno sia Arturo Vidal che Mattias Vecino. Il mediano dello Spezia inoltre potrebbe arrivare a costi contenuti, il che rappresenta senza dubbio un ulteriore vantaggio, vista la situazione finanziaria in cui versa il club. Un altro indubbio vantaggio deriva dall'ottimo rapporto che intercorre tra la dirigenza dell'Inter e l'agente del calciatore, Lucci. Quest'ultimo in estate ha portato a Milano prima Edin Dzeko e poi Joaquin Correa.