Mercato Inter, Marotta vuole il big della serie A a parametro zero

Mercato Inter, Beppe Marotta continua a monitorare il mercato dei parametri zero di lusso.

Ieri l'amministratore delegato nerazzurro ha rilasciato un'intervista dove ha dichiarato apertamente che per gennaio nulla potrebbe cambiare, ma che si sta lavorando già per la prossima stagione. E questa mattina il Corriere dello Sport svela quale potrebbe essere uno dei colpi che si stanno programmando in casa Inter. Resta infatti sempre vivo l'interesse per il campione d'Europa Lorenzo Insigne. L'attaccante non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Napoli, vista che la distanza tra richiesta ed offerta è molto ampia. E allora ecco che l'ipotesi che possa lasciare la sua città a parametro zero si fa molto concreta.

I nerazzurri lo seguono da questa estate, e a partire dal mese di gennaio la società potrà comunicare a De Laurentiis tramite una semplice Pec che la trattativa è in corso. Per il calciatore sarebbe pronto un quadriennale da 6 milioni di euro circa con bonus alla firma pari a 7 e diritti di immagine inclusi. Sarebbe arrivata anche un'offerta dalla MLS, ma Insigne vorrebbe restare in Italia. Il Corriere dello Sport racconta di un interesse dell'Inter che risale a questa estate, a conferma di quanto riportato in questa nostra esclusiva del 12 agosto.