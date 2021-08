ESCLUSIVA ID - Marotta e il colpo: contatti in corso per Insigne. I dettagli

Dopo l’arrivo di Edin Dzeko (manca ormai solo l’ufficialita) l’Inter è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un secondo rinforzo in attacco.

Il nome caldo resta sempre quello di Correa, per il quale però bisognerà trovare l’accordo con Lotito. Il presidente della Lazio continua a chiedere molto, nonostante la mancata cessione dell’argentino stia, di fatto, bloccando il mercato in entrata dei biancocelesti.

E allora Marotta sta valutando altri nomi. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione ci sarebbe proprio in queste ore un tentativo in corso per Insigne.

L’amministratore delegato nerazzurro ha fiutato l’affare, visto che il neo campione d’Europa fatica a trovare l’accordo per il rinnovo con il Napoli. In caso di mancato accordo con De Laurentiis l’Inter sarebbe la prima scelta per l'attaccante esterno col vizio del gol.

(Fonte: Candido Baldini, per InterDipendenza.Net)