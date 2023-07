Mercato Inter, Marotta si espone, fiducioso per Lukaku

di Redazione, pubblicato il: 01/07/2023

(Mercato Inter) Beppe Marotta è stato protagonista della serata di Sky Sport in collegamento da Rimini dove si è svolta l’apertura ufficiale del calcio mercato. Intervistato da Gianluca Di Marzio l’Ad nerazzurro ha parlato ovviamente dei vari obbiettivi del club. Per quanto attiene Lukaku Marotta ha osservato che il prestito dello scorso anno è stato deciso dalla vecchia proprietà del Chelsea. Quella attuale deve decidere se considerare il belga centrale nel proprio progetto o meno. “Non possono metterlo sul mercato e ricevere cifre importanti. Non a caso l’eventuale cessione in Arabia Saudita era attorno a cinquanta milioni. Questo può essere già un target di riferimento, che è molto lontano dalla cifra che avevamo chiesto e ottenuto due anni fa: centoquindici milioni”.