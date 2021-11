Mercato Inter, Marotta a caccia di svincolati. Spuntano tre nomi nuovi

Mercato Inter, il principio di sostenibilità che dovrà caratterizzare le strategie nerazzurre nell'immediato futuro, impone di guardare al mercato dei parametri zero con particolare attenzione.

Beppe Marotta sta studiando con attenzione le diverse possibilità. Alcuni nomi sono ormai noti. L'affare relativo ad André Onana sembra ormai essere in dirittura di arrivo. Il camerunense sarà l'erede di Samir Handanovic, e nella giornata di ieri ha dato l'addio all'Ajax. Noto anche l'interesse di Lorenzo Insigne, per stessa ammissione dell'amministratore delegato dell'Inter prima del match di Domenica contro il Napoli. L'attaccante non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con la società partenopea viste le cifre offerte, e dalle parti di Via della Liberazione riscuote il gradimento di tutti. Ma ci sono altri nomi che interessano, e che ha svelato questa mattina la Gazzetta dello Sport.

In primis c'è Matthias Ginter, difensore in forza al Borussia Monchengladbach. Centrale di difesa ma che all'occorrenza sa fare anche il terzino. Il profilo ideale insomma per la difesa a tre di Simone Inzaghi. E non si guarda al club tedesco solo per questo nome. Piace anche Denis Zakaria, per il quale però c'è una fortissima concorrenza. Il centrocampista infatti piace a moltissimi club europei, e non sarà facile assicurarsene il cartellino. Non dovrebbe essere un obiettivo concreto Antonio Rudiger, che si svincolerà dal Chelsea a giugno. Le richieste del tedesco sono eccessive. Un nome che stuzzica è invece quello di Jesus Corona, che lascerà il Porto. Il giocatore potrebbe rappresentare il futuro della fascia sinistra dopo l'addio di Ivan Perisic, anche se al momento in pole position c'è Kostic.