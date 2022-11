di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/11/2022

(Inter) Rientrato alla base Piero Ausilio dopo alcuni giorni in Qatar, tocca desso a Dario Baccin comporre l’agenda per il prossimo mercato invernale.

L’attenzione dello staff di mercato dell’Inter è rivolta per lo più al centrocampo. Oltre a Musah, rivelazione di casa USA ma in forza al Valencia, i fari nerazzurri sono accesi su Alexis Mac Allister, 23 anni argentino del Brighton assai prolifico anche in zona gol (5 reti fino ad oggi).

Piace infine un altro giovane statunitense, Tyler Adams, anche lui 23 anni, capitano in grado di dettare i tempi, cucire e alla bisogna coprire i buchi.

Inter, primum vendere

Operazioni per adesso solo allo studio, in attesa di capire i movimenti in uscita. Il Monza guarda con interesse a Gagliardini , Gosens spera di trovare aperture favorevoli in Bundesliga. La linea guida del mercato nerazzurro resta fissa, prima le uscite poi si acquista. il tutto in nome della sostenibilità dei conti da far viaggiare di pari passo con la competitività della squadra.