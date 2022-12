di Mario Spolverini, pubblicato il: 21/12/2022

(Inter) Serata natalizia per l’Inter, occasione per festeggiare anche il 31mo compleanno di Steven Zhang. Tutti presenti, dirigenza, staff tecnico e giocatori con le uniche eccezioni dei protagonisti delle finali mondiali, Brozovic e Lautaro.

Come da norma clima sereno addirittura scherzoso. Uno dei protagonisti più brillanto è stato proprio il Presidente che ha chiuso la serata con una gag esilarante.

Microfono alla mano ha rivolto un invito a tutti i presenti: “all’uscita lasciate tutti per favore 5 euro sul tavolo. Saranno soldi che serviranno a Piero Ausilio per il mercato invernale”.

La replica del DS non si è fatta attendere, “sono 7 anni che sei in Italia e ancora non parli italiano, parla italiano”.

Risata generale e auguri finali a tutti i presenti.