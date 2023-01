Mentre l’Inter naufraga con l’Empoli l’agente di Skriniar dice game over

di Mario Spolverini, pubblicato il: 23/01/2023

Poco prima dell’inizio di Inter Empoli, Roberto Sistici agente di Skriniar ha parlato ai microfoni di Telenord.

Le sue parole sembrano il sigillo sulla fine dell’esperienza dello slovacco in nerazzurro.

Le riprendiamo così come riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“La decisione di mettere Milan Skriniar sul mercato l’ha presa l’Inter l’estate scorsa, ovviamente non il giocatore. Una scelta della società che ha portato a una trattativa tra Inter e Psg, della quale ovviamente eravamo stati informati. A un certo punto la trattativa si è interrotta ed eravamo stati informati anche di questo passaggio, una decisione che non spettava a noi e che il giocatore ha serenamente accettato, con professionalità e assoluto rispetto del contratto”.

“L’autunno scorso abbiamo risposto a tutte le richieste di incontro avanzate dalla società. Dopo una serie di incontri preliminari abbiamo presentato una nostra richiesta economica e successivamente, a inizio novembre, il club ci ha presentato una proposta. Circa un mese dopo, prima di Natale, ho comunicato all’Inter la decisione di non accettare la loro proposta. Scelta ribadita a inizio gennaio, prima della finale di Supercoppa, quando ho anche informato i dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio, che ci ritenevamo liberi di ascoltare offerte di altri club. Non era magari una comunicazione obbligatoria, ma era per il giocatore e il sottoscritto il modo più corretto di procedere, sapendo che serietà e trasparenza sono per noi il modo migliore di procedere. Ripeto, non abbiamo mai saltato nessun appuntamento con l’Inter”.