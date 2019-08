Mauro Icardi deciso a rimanere, scelto il nuovo numero di maglia

Mauro Icardi non vorrebbe lasciare l'Inter, questa sarebbe la decisione presa dall'attaccante argentino nonostante la scelta ferrea della società: "Mauro non rientra nei piani della squadra". L'ex capitano nerazzurro vorrebbe giocarsi le sue carte a Milano, alla corte di Antonio Conte.

Romelu Lukaku ha scelto la nove "rubandola" al bomber di rosario. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il centravanti di Rosario avrebbe chiesto ed ottenuto un nuovo numero di maglia, la sette (la stessa che utilizzò in nazionale). Potrebbe però non durare molto, dato che all'Inter è in arrivo Alexis Sanchez, il quale ha espresso la volontà di vestire la casacca, proprio con quella numerazione.