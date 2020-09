Males Inter, visite mediche con il Genoa sullo sfondo

Quello di Darian Males all'Inter è un colpo che fa sicuramente meno rumore rispetto a quelli di Achraf Hakimi o Aleksandar Kolarov, ma in ottica futura è un'operazione da non sottovalutare.

Il classe 2001, in arrivo dagli svizzeri del Lucerna, questa mattina intorno alle ore 9:00 è arrivato alla clinica Humanitas di Rozzano dove si è sottoposto alle visite mediche di rito.

Dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio inoltre, fanno sapere che a breve Males firmerà il contratto che lo legherà all'Inter e poi successivamente, salvo clamorosi colpi di scena, verrà girato in prestito al Genoa. Sempre col Grifone, resta da risolvere la questione legata ad Andrea Ranocchia (per quest'ultimo è pronto un biennale con opzione per il terzo anno).