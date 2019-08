Lukaku racconta le sue sensazioni dopo l’arrivo a Milano. Le parole

Romelu Lukaku, intervistato da Otro, ha raccontato le sue prime impressioni dopo i primi allenamenti sotto la guida di Conte. Ecco quanto dichiarato:

“Come vanno gli allenamenti? Durissimi. E’ diverso. In Inghilterra si lavora tanto ma qui il lavoro è durissimo. La città? La città è bella ma non sono qui per questo, non sono qui per vivere la città sono qui per aiutare la squadra a vincere qualcosa. Com’è il cibo italiano? Insalata”.

Queste le prime sensazioni del belga dopo il suo arrivo a Milano e le prime sedute agli ordini del tecnico salentino.