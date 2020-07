Lukaku Inter, infortunio meno serio del previsto ma salterà il Torino

Arrivano buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda la condizione di Romelu Lukaku. Il belga si è sottoposto questo pomeriggio ad alcuni esami strumentali per capire l’entita del problema alla coscia destra avvertito durante il match contro l’Hellas Verona. Come riportato da gazzetta.it, gli esami non avrebbero evidenziato nessuna lesione.

L’ex Manchester United potrebbe essere risparmiato contro il Torino per evitare problemi peggiori. Nell'allenamento di oggi svolgerà un lavoro differenziato, domani si farà il punto in base alle sensazioni del giocatore e al parere dello staff medico. Ma la sua presenza contro i granata al momento sembrerebbe molto improbabile e potrebbe tornare a disposizione per il match contro la Spal di giovedì prossimo.

Lunedì sera al San Siro dovrebbero partire da titolari Lautaro Martinez e Alexis Sanchez con Eriksen alle loro spalle. Per il resto scelte già fatte con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In mediana Brozovic e Gagliardini con Candreva e uno tra Biraghi e Young sulle fasce.