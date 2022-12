Lukaku, bel gesto che parla chiaro. E c’è la data del rientro in campo

di Candido Baldini, pubblicato il: 10/12/2022

Lukaku è stato il colpo di mercato principale dell’ultima estate nerazzurra, soprattutto se si pensa alle modalità: la grande voglia di ritorno all’Inter è stato un precedente praticamente unico. La stessa volontà che lo ha spinto, dopo l’eliminazione del suo Belgio dal Mondiale in Qatar, ad anticipare il rientro a Milano. L’attaccante infatti si è riunito con i suoi compagni ieri. Non dopo 10 giorni dal termine dell’impegno con la rappresentativa, come concesso a tutti i calciatori, ma già dopo una settimana.

Una grande dimostrazione di mettersi subito a disposizione del suo club, che ha potuto godere poco o nulla delle prestazioni del suo gigante. Tanti infortuni infatti lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Ora c’è da invertire questa tendenza, anche perché Simone Inzaghi ha bisogno di Lukaku per tentare una rimonta Scudetto molto delicata.

Lukaku, c’è un piano per rivederlo in campo già il 4 gennaio

“Si lavorerà su reattività, esplosività e forza, aggiungendo il buon umore dello spogliatoio nerazzurro che aiuta a superare le tossine mondiali: l’obiettivo è lanciare la macchina già il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli, a una velocità alta, quella mai vista quest’anno”. Questo il piano che secondo la Gazzetta dello Sport è nella testa del tecnico e del suo staff.

“Nel dettaglio, mercoledì di mattina palestra e di pomeriggio campo, poi giovedì è stato cambiato l’ordine degli addendi. Il fatto che fosse sempre con lui il connazionale Johan Gerets, preparatore della nazionale belga e uomo di fiducia nel trattare i muscoli di Romelu, ha fatto il resto. E l’ottimismo sulla forma cresce anche perché la bilancia non preoccupa: Romelu si avvicina sempre di più a 101 chili, il peso che nutrizionisti e staff hanno cerchiato in rosso a suo tempo. Quando il belga tocca quella cifra, esplode il massimo della potenza”.