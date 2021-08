LIVE, Verona-Inter 1-3: finita. Grande esordio per Correa!

94' - Partita finita! L'Inter rimonta il Verona, dopo il gol di Ilic, grazie ai gol di Lautaro Martinez e allo show di Correa che all'esordio firma una doppietta

93' - CORREEEEEEAAAAAA! Esordio da sogno per l'argentino. Riceve palla da Sensi, prende la mira e scarica il sinistro all'angolino dove Montipò non può arrivare. Doppietta per Il Tucu

90' - Quattro minuti di recupero

87'- Fallo di Tameze su Barella. Ammonito

86' - Doppio cambio per l'Inter: entrano Vecino e Sensi, escono Calhanoglu e Dzeko

83' - GOL! GOL! GOL! CORREA ALL'ESORDIO! Grande palla in profondità di Vidal sulla corsa di Darmian che riesce ad arivare sul pallone, la mette in mezzo e Correa di testa trafigge Montipò. Vantaggio Inter! 1-2

79' - Cross di Calhanoglu, spizza di testa Dzeko. Palla in angolo

74' - Triplo cambio Verona: escono Hongla, Faraoni e Magnani ed entrano Tameze, Sutalo e Dawidowicz

72' - Cambio per l'Inter: esordio per Correa che entra al posto di Lautaro

70' - Azione personale di Dimarco che cede palla a Calhanoglu. Il turco scarica il sinistro che però viene strozzato tra le braccia di Montipò

66' - OCCASIONE INTER! Bastoni avanza e sgancia il sinistro da fuori, Montipò si rifugia in angolo

65' - Doppio cambio per l'Inter: esce Brozovic ed entra Vidal, fuori Perisic e dentro Dimarco

63' - Brutto fallo di Brozovic su Casale. Ammonito

61' - Cambio Verona: esce il giovane Cancellieri, entra Lasagna

59' - Lautaro punta Hongla, lo salta, ma il giocatore del Verona va a contrasto in area. Il Var non valuta l'intervento da rigore e si riparte da rimessa dal fondo

56' - Intervento in ritardo di Lautaro su Ilici. L'arbitro ammonisce l'argentino

54' - OCCASIONE INTER! Stessa azione del gol: rimessa Perisic, spizzata Dzeko e il sinistro di Lautaro stavolta sibila il palo

52' - Primo cambio per il Verona: esce Ceccherini, entra Casale

51' - OCCASIONE VERONA! Sul calcio d'angolo successivo de Vrij si fa superare da Gunter che di testa spizza per Faraoni che manda alto

50' - Cancellieri prova il sombrero su Skriniar che poi lo chiude in calcio d'angolo

46' - GOL DELL'INTER! Rimessa laterale lunga di Perisic, colpo di testa di Dzeko che trova libero a centro area Lautaro che di testa insacca. 1-1!

INIZIA IL SECONDO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo al Bentegodi, con il Verona meritatamente in vantaggio. Dopo 15' di dominio Inter, il gol che ha spento la luce della squadra nerazzurra che non si è resa molto pericolosa dalle parte di Montipo'. Bene la squadra veneta sia in fase di pressione, sia in quella di ripartenza.

45' - Un minuto di recupero

44' - Perisic punta Ceccherini, mette la palla in mezzo per la testa di Lautaro Martinez che però viene rimpallato da Gunter

41' - OCCASIONE VERONA! Bruttissimo pallone perso da Brozovic. Magnani taglia la difesa nerazzurra e serve Barak. Sul controllo difettoso del giocatore veronese arriva da dietro Cancellieri che colpisce male e spara alto

38' - Grande giocata di Dzeko che punta dalla destra Magnani, lo supera e mette in mezzo. Perisic colpisce di testa, ma Lautaro commette fallo mentre Montipo' era in presa e l'occasione sfuma

34' - Provano lo scambio Lautaro e Calhanoglu, ma l'argentino commette fallo in attacco

31' - Ilic la mette bassa in mezzo, Barak a colpo sicuro, ma viene anticipato da Calhanoglu

30' - Calcio di punizione di Calhanoglu, troppo basso per i compagni

27' - Dzeko subisce fallo da Magnani a metà campo

22' - OCCASIONE INTER! Colpo di testa di Barella, palla vicina all'incrocio

21' - Prova il destro dalla distanza Faraoni, alto

18' - Prova l'imbucata Barella, ma la palla si spegne tra i piedi di Montipo'

14' - GOL VERONA! Sbaglia il passaggio Handanovic, Brozovic prova a rimediare, ma Ilic lo dribbla e segna il vantaggio Verona

12' - Destro di Lautaro! Montipò mette in angolo

11' - Zaccagni prova l'imbucata, Skriniar ferma tutto

6' - Punizione per l'Inter, l'arbitro fischia fallo in attacco

3' - Angolo di Calhanoglu, troppo basso

1' - PARTITI!

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 96 Montipò; 23 Magnani, 21 Gunter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 78 Hongla, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Zaccagni; 18 Cancellieri.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.