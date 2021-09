LIVE, Inter-Bologna 6-1: finita. Netta vittoria dei nerazzurri, ottimo Dumfries

90' + 1' - Triplice fischio di Ayroldi! L'Inter guadagna tre punti battendo con un netto 6-1 il Bologna. Ottima prova dei nerazzurri con Dumfries sugli scudi. Su Correa seguiranno aggiornamenti

90' - Un minuto di recupero

90' - OCCASIONE ALLO SCADERE PER L'INTER! Dumfries lanciato a rete viene fermato da Skorupski

89' - Ci prova ancora Dimarco, ma la palla viene mandata in corner

86' - GOL DEL BOLOGNA! Arthur Theate lasciato solo sull'out di destra insacca in rete, di testa, una palla crossata da Barrow

84' - Seconda occasione per l'Inter in pochi minuti con Sanchez che offre un filtrante a Dimarco che carica il sinistro. La palla finisce larga alla sinistra di Skorupski

83' OCCASIONE INTER! Lancio di Barella per Dimarco che la mette in mezzo con il mancino, Medel allontana in angolo anticipando Dzeko

82' - Giallo per Dijks per un intervento falloso su Dumfries

79' - OCCASIONE INTER! Sul ribaltamento di fronte Dzeko serve Dumfries che, dopo una finta, calcia sull'esterno

75' - OCCASIONE BOLOGNA! Punizione per Skov Olsen che con il mancino mette in mezzo, Skriniar allontana

74' - Cambio per il Bologna con l'uscita di De Silvestri per Theate

73' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Kolarov e Gagliardini, fuori Bastoni e Brozovic

72' - Dumfries recupera e chiude su Barrow. Buonissima prestazione da parte sua in questo match

69' - Cambio per il Bologna esce Dominguez ed entra Van Hooijdoonk

68' - GOL DELL'INTER! Ancora Dzeko! Il bosniaco entra in area, si avvicina alla linea di fondo e trafigge di potenza Skorupski! Doppietta per lui!

67' - Doppio cambio per l'Inter: escono Lautaro e De Vrij, entrano Sanchez e Ranocchia

66' - Ci prova Dimarco da fuori, palla deviata e calcio d'angolo per i nerazzurri

65' - Sugli sviluppi della punzione battuta da Barrow la difesa nerazzurra allontana

64' - Calcio di punizione per il Bologna

62' - QUINTO GOL DELL'INTER! Ottima progressione di Bastoni in attacco. Palla larga per Dimarco che serve Brozovic, il qual la mette in mezzo per Lautaro. L'argentino fa un velo lasciando la palla a Dzeko che di punta batte Skorupski!

61' - OCCASIONE BOLOGNA! Ci prova il neo-entrato Barrow da fuori, ma la palla termina alta sopra la traversa

59' - Handanovic esce sicuro su un'occasione d'attacco del Bologna

55' - Triplo cambio per il Bologna con l'ingresso di Barrow, Vignato e Dijks. Lasciano il campo Sansone, Svanberg ed Hickey

54' - QUARTO GOL DELL'INTER! Uscita di Barella che si porta in avanti, palla a Dimarco che la mette in mezzo. Dopo due lisci di Dzeko e Dumfries arriva Vecino che comodamente l'appoggia in rete!

53' - OCCASIONE BOLOGNA! Cross di De Silvestri, Svanberg anticipa Skriniar e colpisce di testa. Palla fuori alla destra di Handanovic

52' - OCCASIONE INTER! Barella appoggia per Brozovic che però si vede respingere il tiro da Skorupski. Sulla ribattuta ci prova Lautaro, ma la palla finisce alta

50' - TRAVERSA INTER! Dumfries ancora micidiale sulla destra, entra in area e serve Lautaro. L'argentino colpisce al volo la traversa, con la palla che poi sbatte su Skorupski

49' - OCCASIONE BOLOGNA! Suggerimento in contropiede per Arnautovic che però non arriva sulla palla troppo lunga

46' - OCCASIONE BOLOGNA! Ci prova Hickey con il mancino da fuori area, ma la palla finisce larga

45' - Lancio lungo per Dzeko che la stoppa ma viene fermato dalla retroguardia del Bologna

INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' + 1' - Termina il primo tempo. Nerazzurri meritatamente in vantaggio per 3-0 sul Bologna. Ottimo match da parte di Dumfries. La squadra di Mihajlovic ci prova, ma poche volte impensierisce Handanovic. Partita molto bella.

45' - Un minuto di recupero

44' - OCCASIONE INTER! Dzeko morbido per Dimarco che al volo colpisce, ma Skorupski è bravo respingere in angolo

42' - Inter in avanti in questi minuti finali del primo tempo

40' - Ripartenza Inter con Dzeko che però sbaglia l'apertura per Lautaro

38' - Scintille in campo tra Lautaro e Medel per uno scontro di gioco. L'arbitro li richiama

36' - Cartellino giallo per Hickey che ferma una ripartenza di Dumfries lanciato sulla destra

34' - GOL DELL'INTER! - Dumfries riparte sulla destra, scambio con Dzeko, l'olandese la mette in mezzo e dopo un rimpallo arriva Barella che la insacca in rete per il 3-0 dei nerazzurri!

30' - RADDOPPIO DELL'INTER con Milan Skriniar su cross dalla bandierina di Dimarco! È la seconda marcatura stagionale per lui

28' - Cambio per l'Inter: esce Correa per una botta al fianco ed entra Edin Dzeko

26' - Rientra in campo l'argentino, intanto si scalda Dzeko

25' - Gioco fermo con Correa a terra

24' - Palla in mezzo di Dumfries, ma Skorupski allontana in tuffo

23' - Buona azione in avanti con Dumfries che entra in area, ma viene bloccato dalla difesa rossoblu e riparte da dietro

22' - Ammonizione per De Silvestri dopo un fallo su Correa che era ripartito in avanti

21' - OCCASIONE INTER! - Conclusione di Brozovic dal limite che però viene bloccata tranquillamente da Skorupski

18' - DOPPIA OCCASIONE BOLOGNA! - Prima Soriano, fermato da un miracolo di Handanovic, e poi Sansone con un tiro al volo uscito alla destra dell'estremo difensore sloveno

18' - Ripartenza Inter con Barella che poi fa girare palla

17' - Apertura sulla destra per Dumfries che però non controlla. Buona partenza per l'olandese

15' - Ripartenza Inter con Brozovic, ma Vecino la perde consegnando la palla al Bologna

13' - Sugli sviluppi della punizione la palla viene rinviata con il pugno da Handanovic dopo una serie di tocchi fortuiti

12' - Altra punizione per i rossoblu per il fallo di Brozovic su Hickey

10' - Il Bologna cerca di farsi vedere in avanti, ma le retroguardia nerazzurra si fa trovare pronta

8' - Punizione per il Bologna, Skriniar allontana

5' - GOL DELL'INTER! - Dumfries cavalca sulla destra, mette la palla in mezzo dove Lautaro è abile a colpire al volo d'esterno destro ed insaccare in rete! Vantaggio nerazzurro!

3' - Punizione in mediana per il Bologna dopo il fallo di Vecino su Sansone

1' - Fischio d'inizio dell'arbitro Ayroldi. PARTITI!

Pochi minuti al fischio d'inizio tra Inter e Bologna

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 19 Correa

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 17 Medel, 4 Bonifazi, 3 Hickey; 8 Dominguez, 32 Svanberg; 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 10 Sansone; 9 Arnautovic

A disposizione: 22 Bardi, 2 Binks, 5 Soumaro, 6 Theate, 7 Orsolini, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Van Hooijdoonk, 35 Dijks, 55 Vignato, 66 Amey, 99 Barrow