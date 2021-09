Live, Inter-Atalanta 2-2: Maresca fischia la fine della partita

96' - Finisce qui! 2-2 a San Siro. Inter che riprende la partita, ma bisogna risolvere assolutamente gli errori sui gol presi. Punto d'oro per come si stava mettendo

95' - OCCASIONE ALL'ULTIMO MINUTO PER DZEKO! Sanchez mette in mezzo, il bosniaco incorna, ma la palla finisce fuori!

90' - Sei minuti di recupero

89' - GOL ANNULLATO! Il risultato resta sul 2-2

88' - GOL ATALANTA! INCREDIBILE ERRORE DI HANDANOVIC! Piccoli si gira in area, carica il destro, Handanovic non trattiene incredibilmente il pallone e la palla va in rete

86' - Dimarco manda il rigore sulla traversa. Incredibile.

84' - RIGORE PER L'INTER! Fallo di mano di Demiral in area!

81' - L'Inter perde un pallone velenoso. Pasalic manda Ilicic in profondità, calcia in porta, ma stavolta Handanovic c'è

80' - Esce Lautaro ed entra Sanchez

78' - Esce Zappacosta ed entra Pasalic

76' - OCCASIONE ATALANTA! Mahele va col destro palla lenta, ma Handanovic non si tuffa ed esce fuori di poco

71' - LA PAREGGIA DZEKO! SEMPRE LUI! Barella vede l'inserimento di Dimarco che calcia in porta, Musso non trattiene e Dzeko segna in tap-in. Pareggio!

69' - Ammonito Barella e cambio Atalanta: esce Palomino ed entra Mahele

67' - Dzeko da palla a Lautaro, ma la palla finisce fuori

64' - Giallo per Zappacosta

64' - Esce tutto il tridente dell'Atalanta ed entrano Djimsiti, Piccoli e Ilicic

62' - OCCASIONE INTER! Ancora Barella in mezzo, Musso buca l'intervento, ma Lautaro in scivolata manca la porta

60' - OCCASIONE INTER! Barella mette in mezzo per Vecino che va di testa, ma Musso respinge

58' - Triplo cambio per l'Inter: escono Bastoni, Darmian e Calhanoglu ed entrano Dumfries, Dimarco e Vecino

57' - OCCASIONE PER LAUTARO! Scambia palla con Perisic, poi batti e ribatti con i difensori dell'Atalanta, conclusione ma la palla esce di poco

52' - Malinovsky scatenato! Punizione dalla sinistra, l'ucraino tira una botta secca che si stampa sul palo con Handanovic a guardare. Inter assente in campo

48' - OCCASIONE ATALANTA! Da angolo, Palomino va di testa e la palla va fuori!

47' - OCCASIONE ATALANTA! Freuler mette in mezzo, Malinovsky in scivolata conclude, ma Handanovic para

46' - Riprende la partita!

46 ' - Finisce il primo tempo. Bella Inter per 25', poi assolo Atalanta. Inter troppo passiva nei gol presi e che, dopo aver dominato, non è riuscita a trovare le misure idonee.

44' - Cartellino giallo per Calhanoglu per fallo su Freuler

39' - VANTAGGIO ATALANTA! I bergamaschi la ribaltano! Malinovsky tira un botta potentissima dalla distanza, Handanovic respinge il pallone verso il centro dell'area in cui si avventa Toloi come un rapace e porta in vantaggio i suoi. Inter troppo passiva.

38' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Barella la mette di sinistro, ma de Vrij manca la zampata

37' - Dzeko prova la fuga sulla destra, mette in mezzo per Lautaro, ma Musso si frappone tra l'argentino e la palla

30' - GOL ATALANTA! La pressione dei bergamaschi viene premiata con Malinovsky che porta il risultato di nuovo in parità

26' - Adesso preme l'Atalanta. Pessima prova il tiro, ma Brozovic si immola e salva il vantaggio Inter. Pericolosissima la Dea!

25' - OCCASIONISSIMA ATALANTA! Zapata protegge palla al limite dell'area e cede a De Roon che di destro manda la palla a fil di palo!

21' - Palomino trattiene Dzeko al limite dell'area. Giallo per lui

17' - Dopo un angolo, Malinovsky prova il sinistro dalla distanza, la palla esce di poco a lato

11' - Ammonito Bastoni per fallo su Pessina

10' - OCCASIONE INTER! Scambio Lautaro-Dzeko che controlla male dentro l'area. C'era libero Perisic che avrebbe insaccato a porta vuota

8' - Ci prova Malinovsky da fuori, ma la palla va fuori

5' - GOL! GOL! GOL! LAUTARO! Dzeko tiene palla caparbiamente e allarga per Darmian. L'esterno passa a Barella che la mette in mezzo per un liberissimo Lautaro che al volo segna uno splendido gol! Vantaggio Inter!

3' - OCCASIONE INTER! Darmian la mette in mezzo, la difesa bergamasca respinge, Dzeko al volo di pochissimo a lato!

1' - Partiti!

Partita di cartello, quest'oggi, a partire dalle 18, per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo la grande vittoria in rimonta contro la Fiorentina, si troverà davanti un'Atalanta affamata di punti e con un Gasperini che, come oramai consuetudini, vorrà battere la squadra nerazzurra, soprattutto dopo il suo addio. Una gara che sarà piena di insidie ed un vero e proprio scontro diretto per i vertici della classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro;

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky, Pessina; Zapata.